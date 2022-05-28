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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisanslar verildi

28 Mayıs 2022, Cumartesi 13:00
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini açıkladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin elektrikli araç piyasasında ve şarj ağı altyapısında henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

2021 sonu verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 6 bin 500 elektrikli araç ve 3 bin 500'e yakın şarj ünitesi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Yerli otomobilimiz, TOGG'un yaratacağı ivmelenmeyle, şarj istasyonlarının sayısında da bir artış gerekeceği ortada. Dünya ortalamalarına baktığımızda her 10 elektrikli araca bir şarj ünitesi ihtiyacını görüyoruz. 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli araç sayısına ulaşacağımız öngörüldüğünde, en az 100 bin civarında şarj ünitesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu anlamda güçlü bir şarj ağı altyapısı, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için olmazsa olmaz." diye konuştu.

Yılmaz, şarj hizmeti piyasasına yönelik yaptıkları düzenlemelerin önemli bir farkındalık yarattığını ve sektöre dinamizm kazandırdığını gözlemlediklerini aktardı.

18 Nisan itibarıyla şarj ağı işletmeci lisanslarına yönelik başvuruları almaya başladıklarını anımsatan Yılmaz, "Yatırımcılarımızın bu alana yoğun ilgisini görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan hibe paketinin de bu alana olan ilginin artmasını sağladığını belirtmek isterim. Gerek bizim düzenlemelerimizle gerekse de açıklanan hibe paketiyle, özellikle hızlı şarj altyapısının yaygınlaştırılmasına yönelik çaba gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çevreyi korurken diğer taraftan da orta ve uzun vadede ülke ekonomisi için önemli kazanımlar elde edilebilecek bir alanda kritik adımlar atıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Kurumumuzca yapılan düzenlemeler kapsamında, şirketler alacakları şarj ağı işletmeci lisansı ile şarj ağı işletebilecek. Kurulumuzda ilk etapta dosyalarını tamamlamış 5 adet lisans başvurusunu değerlendirdik ve ilk lisanslarımızı verdik. Şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri, elektrikli araç kullanıcılarına, kendi kuracakları ünitelerle hizmet sunabilecekleri gibi sertifika vermek yoluyla, bir nevi akaryakıt sektöründeki bayilik sistemine benzer bir şekilde de hizmet götürebilecek. Burada sertifika sistemi üzerinden küçük ölçekli yatırımcılarımıza da çeşitli iş modellerinin ve fırsatların doğuyor."

AA

Etiketler: elektrikli araç, şarj istasyonları, lisans
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