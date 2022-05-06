Emekliye ek zam yapılsın

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), TÜİK tarafından açıklanan verilerin en az iki katı bir hayat pahalılığı yaşandığını ispatladığına dikkat çekerek; iktidara, temmuz ayını beklemeden tüm kamu emekçileri ve emeklilerin maaşlarını insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarma çağrısı yaptı.

Ayrıca KESK, “Tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı, KDV tamamen kaldırılmalıdır. Tükettiğimiz her şeye zam olarak yansıyan akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV sıfırlanmalıdır (...) Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı beklenmeden hemen toplanmalı, asgari ücret insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarılmalıdır. Bayramlarda tüm çalışanlara net asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmelidir. Halkın, emekçilerin cebinden alıp, beşli çeteye, yandaşlara aktarmanın aracı olan Kamu Özel İş birliği Projeleri, Döviz Garantili İhaleler sonlandırılmalıdır” görüşünü bildirdi. Ankara - Anka

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