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En fazla fındığı yine Almanya'ya sattık

25 Eylül 2019, Çarşamba 12:26
Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı yine Almanya aldı.

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 ihracat döneminde en fazla fındığı Almanya'ya sattı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) alınan bilgiye göre, Türkiye, geride kalan sezonda 115 ülkeye 269 bin 399 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 592 milyon 737 bin dolar gelir sağladı.

Fındık ihracatında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya aldı. 2009-2010 sezonundan itibaren liderliği elinden bırakmayan Almanya'ya geçen sezon 67 bin 318 ton fındık satılarak 370 milyon 629 bin dolar kazanıldı.

Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İtalya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı. İtalya'ya 334 milyon 953 bin dolar karşılığında 55 bin 655 ton, Fransa'ya ise 115 milyon 946 bin dolar karşılığında 19 bin 344 ton fındık satıldı.

En az fındık ihracatı Angola'ya

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Angola'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 18 kilogram olurken, 166 dolar gelir elde edildi. Angola'yı 19 kilogramla Ruanda ve 20 kilogramla Gana takip etti.

Türkiye, önceki sezonlarda olduğu gibi 2018-2019 döneminde de ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık satışı yaparken, özellikle Çin'e yönelik ihracatta artış sağlandı. Çin Halk Cumhuriyeti, 8 bin 73 ton fındık ihracatıyla ülkeler sıralamasında 7. oldu.

"Geçtiğimiz sezon en önemli gelişmelerden biri de Çin pazarı oldu"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, geçen ihracat sezonu için 285 bin ton hedefleri olduğunu belirterek, "Bu hedefimizin biraz altında kalındı. Yaklaşık 270 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Yine de beklentimizin çok altında değil ihracatımız." dedi.

Çin pazarının son aylarda hızla gelişim gösterdiğine dikkati çeken Sevinç, "Geçtiğimiz sezon en önemli gelişmelerden biri de Çin pazarı oldu. Özellikle mayıs ayından itibaren hızlı bir gelişim söz konusu. Çin, Türkiye'den fındık ihracatı yapılan ülkeler arasında her zaman ilk 10 arasında yer alacaktır." diye konuştu.

AA

Etiketler: fındık, ihracat, almanya
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