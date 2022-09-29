Enflasyon asgari ücreti eritiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Yüksek enflasyon var, onun yıpratıcı ve asgari ücretin etkisini azaltan tesirleri var. Bunları dikkate alarak yıl sonunda da asgari ücreti enflasyonu hesaba katarak ve toplumun emekçilerini koruyacak bir düzeyde yeniden belirleyeceğiz. Bundan kimsenin endişe etmemesi gerekir” demesi, ekonominin durumu ile alakalı olarak bir anlamda itiraf olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen ‘VI. Meslek Eğitim Borsası’ etkinliğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buradaki kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret edip, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Çalışma Bakanı Karl-Josef Laumann ile görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, EYT konusundaki çalışmaların, aralık ayında tamamlanarak TBMM’ye intikal edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Biz geçtiğimiz dönemde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek asgari ücreti geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yaptık ve yılbaşı itibarıyla uygulanmaya başlandı. Yüzde 50 bir artış yaptık, arkasından temmuzda bir düzenleme yaptık. Aritmetik olarak yüzde 80’in üzerinde bir artış yaptık, kümülatif olarak da yüzde 95 civarında bir artış gerçekleştirdik. Yüksek enflasyon var, onun yıpratıcı ve asgari ücretin etkisini azaltan tesirleri var. Bunları dikkate alarak yıl sonunda da asgari ücreti enflasyonu hesaba katarak ve toplumun emekçilerini koruyacak bir düzeyde yeniden belirleyeceğiz. Bundan kimsenin endişe etmemesi gerekir. Türk devletinin temel özelliği sosyal bir devlet olmasıdır. Sosyal devlet çalışanlarına, emekçilerine karşı onları koruyucu tedbirleri alan devlettir.” EYT MESELESİ EYT meselesine de değinen Bakan Bilgin, “Aralık ayında meclise intikal ettirmeyi düşündüğümüz, üzerinde çalışmaların hala devam ettiği ama belli bir aşamaya geldiğimiz EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Bu sorunun da aralık ayında tamamlanarak TBMM’ye intikal edeceğini kamuoyuyla paylaştım. Tabii orada 1999’da yapılan bir reform var, o reformdan önce işe başlayanların sorunu. O sorunu da aralık ayında TBMM’nin iradesine hazır hale getireceğiz.” dedi. AA

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