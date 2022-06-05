Esnaf Bağkur’unu yatıramıyor

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, esnafın darboğaza girdiğini ve bu nedenle Bağ-Kur primini ödeyemediğini söyledi.

Türkoğlu, şunları söyledi: “Maalesef bildiğiniz üzere tarih çok yeni. 2 ay geriye dönük bir tarihle küçük esnaf, basit usulde vergi mükellefi olan esnaflarımızın SSK’sı herhangi bir yerde yatıyorsa bunların en kısa sürede BAĞ-KUR’a geçmeleri, BAĞ-KUR’a geçmedikleri takdirde gerçek gelir vergisi olacaklarını beyanında bulundular. Biz burada diyoruz ki, eğer bir esnaf BAĞ-KUR’unu yatıramıyorsa bunun sorumlusu esnaf mıdır yoksa ülkemizi yönetenler midir? Şunu ifade etmek istiyorum ben. Maalesef esnaf BAĞ-KUR’unu yatıramıyor. Çünkü evine ekmek götüremiyor, evini geçindiremiyor. Evini geçindiremediği için de BAĞ-KUR’a borçlanıyor.” Elazığ - Anka

Okunma Sayısı: 424

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.