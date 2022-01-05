Esnaf: Etiket makinalarını bozduk

Demokrasİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ziyareti sırasında bir esnaf; Babacan’a, “Yok artık etiketleri değiştirmekten etiket makinalarını bozduk” diyerek dert yandı ve “Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi inşallah yine aynı şekilde olur” dedi.

Babacan, esnaf ziyaretleri sırasında yaşadığı bir diyaloğun yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda esnaf Babacan’a şöyle dert yanıyor: “TÜİK’in açıkladığı bir enflasyon rakamı var yüzde 20-21, fotokopi kâğıdını bir ay önce 20 liraya, 25 liraya satıyorduk şu anda 60 liraya satıyoruz. 3 misli… 500’lük top A4 ve kârımız yok. Yüzde 100’den aşağı zammın gelmediği hiçbir şey yok. Okuyup yazan nüfus için en temel ihtiyaç. Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz.” Ankara - anka

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