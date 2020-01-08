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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Esnaf tefeciye mahkûm kalacak

08 Ocak 2020, Çarşamba
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında sicil affının çıkarılmasının esnafın krediye ulaşımı için şart olduğunu belirtti.

TBMM Başkanlığına “sicil affı” çıkarılması için Kanun Teklifini sunduğunu belirten Gürer, “İhtiyaç sahibi esnaf,  sicil affı gelmezse krediye nasıl ulaşacak? Mağduriyetleri azaltmanın yolu sicil affıdır, aksi esnafın tefeciye terki olur” dedi. Gürer, esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşın alım gücünün düşmesiyle esnafın ekonomik krizden nasıl etkilendiğini yerinde tesbit ettiklerini ve esnafın ürününü imalatçıdan aldığı fiyata bile satamadığını belirterek, “Elektrik başta olmak üzere, üretimi etkileyen, zorunlu kullanım gerektiren her şey sürekli zamlanınca, üretimdeki fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Esnaf, fiyatı talep oluşması için düşük tutmaya çalışınca, geliri daralıyor ve masraflar artınca zararına iş yerini açık tutuyor. Sonuçta esnaf kredi ile dönüyor. Bankalara, kredi ve çek ödemede sorun yaşayan esnaf,  ayakta kalmak için tefeciye düşüyor. Ne yazık ki süreç, esnafın kepenk indirmesini ve çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getiriyor” dedi.

Recep Gören - Ankara

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