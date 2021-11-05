Yüzde 10 İle 20 oranında artan ev fiyatları dolayısıyla faiz indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadı.

Kamu bankaları, konut kredileri faiz oranlarında indirim yapınca beklendiği üzere ev fiyatları uçtu. Yüzde 10 ile 20 oranında artan ev fiyatları sebebiyle faiz indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadı. Konuyla ilgili olarak konuşan Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, kredilerin yanı sıra dövize bağlı şekilde inşaat maliyetlerinin de devamlı yükseldiğini belirterek, ev fiyatlarının önümüzdeki süreçte yüzde 30-40 oranında artacağına dikkat çekti. Faiz indiriminin beklendiği gibi konut fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken Şule Alp, “Pandemi döneminde verilen düşük faizli konut kredisinde de ben- zerini yaşamıştık. O zaman da ev fiyatları bir anda yüzde 20-30 zamlanmıştı. Şimdi de beklendiği gibi konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesiyle ev fiyatlarının artması bir oldu” diye konuştu.

Fırsatçılar var

Faiz indirimi olsa da satıcıların fırsatçılık yaptığını belirten Alp, “Uzun zamandır konut piyasasında durgunluk vardı. Piyasa hareketlensin diye kamu bankaları indirim yaptı, ancak satıcılar da hemen ardından zam yapmaya başladı. Özellikle ikinci elde fiyatlar yüzde 10-20 oranında arttı. Örneğin 500 bin TL’lik ev 550 bin TL oldu. Yani faiz indirimiyle sağlanan avantaj, satıcıların fiyatları arttırmasıyla anlamını yitirdi. Alıcı için avantajı kalmadı” ifadelerini kullandı. Alp, ev fiyatlarının artmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.