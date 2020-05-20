Ev içi elektrik tüketimi nisan ayında arttı

EDİDER verilerine göre, koronavirüs (corona virüsü) salgınına karşı tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma yasakları sebebiyle, konutlarda elektrik tüketimi nisanda marta göre yüzde 25 artış gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma yasakları sebebiyle elektrik tüketimi nisanda sanayi, iş yeri ve eğitim kurumları gibi toplu tüketimin yoğun olduğu yerlerden, ev, süpermarket ve hastanelere taşındı.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından hazırlanan ve elektrik tüketici davranışlarının analizini içeren verilere göre, ev içinde elektrik tüketimi nisanda, sokağa çıkma yasağının başladığı mart ayına göre yüzde 25 artış gösterdi. İş yerlerindeki elektrik tüketimi ise yüzde 50 azaldı.