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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Evleri de online geziyoruz

13 Ekim 2020, Salı
Koronavirüsle değişen sektörlere gayrimenkul sektörü de eklendi. Artık mülkler, sanal turlarla gezilirken tapular da online olarak alınıyor.

Recep Bozdağ - Yalova

Koronavİrüsle değişen sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü oldu. Artık mülkler, sanal turlarla gezilirken tapular da online alınıyor. Öte yandan kalabalık olmayan butik siteler, bahçeli, teraslı evler hızla popülerleşiyor. Pandemi ile birlikte emlak sektöründe teknolojik alt yapı ve dijital değişimin önünün açıldığını belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Artık mülkler video, drone ve 360 sanal turlar ile gayrimenkul çekimleri gerçekleştirilerek yatırım yapmak isteyenlere gezdiriliyor. Şirket toplantılarının video konferans ile yapılması, müşterilerin evlerindeyken danışmanların daire içerisinde sunumları yapması, tapu dairelerine gidilmeden web tapu uygulamasından tapu işlemlerinin yapılabilmesi gibi uygulamalarla dijitalin hayatımıza girmesi bizlerin de bakış açısını değiştirdi” dedi. Şule Alp, teknolojik değişimin yanı sıra tüketicilerin alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çekti. Kalabalık olmayan butik sitelere, bahçe katı, geniş balkonlu, kiler odasına sahip dairelere taleplerin artığını belirten Alp, “Eskiden şehir merkezinde, yüksek rezidanslar, mega projeler tercih edilirken artık şehrin dışında, daha küçük ölçekli projeler isteniyor. Ayrıca yeşil alan, yürüyüş yolları her zaman sorulurdu, ama artık onların da önemi daha çok arttı. Müstakil bahçeli evlere hatta şehre yakın köylere kaçış var” diye konuştu.

Çalışma odası isteniyor

Şule Alp, ev sahibi olmak isteyenlerin, evde bir çalışma odası da istediklerinin altını çizerek, “Birçok şirketin pandemi döneminde home office çalışma düzenine geçti. Pandemi döneminde home office çalışma düzenini tecrübe eden şirketlerin bazıları bunu kalıcı hale getirdi. Öte yandan hâlâ tedbir kapsamında ofislerine dönmeyen birçok şirketler var. Ev sahibi olmayı düşünen insanlar bu nedenle artık evlerinde çalışma odası da istiyor.” ifadelerini kullandı.

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