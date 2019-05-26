EYT’liler yine meydanlardaydı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingte buluştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla dün Yenikapı’da merkezi miting düzenledi. Valilikten gelen onayın ardından EYT’liler Yenikapı’da yapılacak miting için çağrı yapmıştı. Bu çağrı üzerine Türkiye’nin dört bir yanından EYT’liler, Yenikapı miting alanında buluşmaya başladı. Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dâvâ hepimizin, sen varsan bir fazlayız” diyerek emeklilik prim gününü dolduran ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan herkesi mitinge katılarak taleplerine sahip çıkmaya çağırmıştı.

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