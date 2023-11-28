"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Faiz dünyayı tüketiyor

28 Kasım 2023, Salı 00:17
Ekonomist Levent Gürses, “Yüksek oranlar nedeniyle dünya hükümetleri faize toplam 2 trilyon dolar ödediler. Daha az eğitim, sağlık harcaması yaptılar” dedi.

Ekonomist Levent Gürses, “Ekonomi Dünyası: Faize 2 trilyon dolar ve enerji sektörünün geleceği” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar’da yazan Gürses, “Bu yıl toplamı iki trilyon dolara ulaşan faiz faturası tüm hükümetler için ağır bir darbe oluyor. Yüksek faiz oranları borçlanmayı daha pahalı hale getirdiği için hükümetlerin bu yıl iç borçlarına ait net iki trilyon dolar faiz ödemesi bekleniyor ve bu 2022’ye göre yüzde 10’dan fazla bir artış anlamına geliyor. Borç ödeme miktarlarının artması hükümetlerin eğitim, sağlık, savunma ve iklim harcamalarına yönelik planlarını da gözden geçirmesine neden oluyor. İşin kötüsü, Uluslararası Para Fonu verileri üzerinde yapılan bir analize göre, önümüzdeki yıllarda benzeri görülmemiş fatura söz konusu olacak. Hükümetlerin borçlarının net faiz ödemesinin 2027 yılında üç trilyon dolara çıkması bekleniyor” dedi.

Türkiye hızla borçlanıyor

Gürses şunları söyledi: “Sadece ABD’de iç borçlanmanın net faiz maliyeti bu yıl 659 milyar dolara yükseldi. ABD Hazine Bakanlığı’na göre, 30 Eylül’de sona eren 2023 mali yılında net faiz maliyetleri bir önceki yıla göre 184 milyar dolar veya yüzde 39 artışla 659 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2020 mali yılının neredeyse iki katı oldu. Türkiye ise, yılın ilk dokuz ayında 405 milyar lirası anapara, 282 milyarı faiz olmak üzere 687 milyar liralık iç borç geri ödemesi yaptı. Faiz ödemelerindeki artış yüzde 125 oldu. Aynı dönemde 944 milyar liralık yeni iç borç alındı. Türkiye çok hızlı borçlanan ülkelerden biri... Eylül itibarıyla merkezi yönetimin borç stoku 6 trilyon 70 milyar lira (bunun 2 trilyon 859 milyar lirası iç borç) oldu. Ocak ayında 4.2 trilyon liraydı. 2022 başında 2.8 trilyon liraydı. 21 ayda 3.3 trilyon lira arttı.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz dünyayı tüketiyor

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

    100 lira borcun 48 lirası faize

    Washington Post: İkisinin de sonu yakın

    15 öğrenciden biri yabancı uyruklu

    Müsbet milliyet diğer milletlerle de barışıktır

    Gazze'deki "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

    Pençe-Kilit’te 3 askerimiz şehit oldu ve 2 askerimiz yaralandı

    Filistinli esir çocuk: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

    NATO: İnsani ara uzatılsın

    İşgalin sona ermesinin tek yolu İsrail'in bedel ödemesi

    "Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz"

    Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı

    Meteorolojiden Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için uyarı

    Artvin'de kuru yük gemisi karaya oturdu

    "İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayırması meşru müdafaa değildir"

    "Daha fazla esirin serbest bırakılması için insani arayı uzatmaya çalışıyoruz"

    Bu kış sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor

    İsrail, Elon Musk ile anlaştı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yalçınkaya Kararında AİHM ne dedi?
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in İsrail çarpıklığı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Malatya notları
    Genel

    Washington Post: İkisinin de sonu yakın
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Filistin’e yönelik tutumu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka için giden başlar
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman’ın Filistin meselesine bakışı
    Faruk ÇAKIR

    “Acımasız bir İsrail işgali var”
    Genel

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor
    Ahmet Said Aydil

    Zulmün gözü neden kör?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.