Faiz dünyayı tüketiyor

Ekonomist Levent Gürses, “Yüksek oranlar nedeniyle dünya hükümetleri faize toplam 2 trilyon dolar ödediler. Daha az eğitim, sağlık harcaması yaptılar” dedi.

Ekonomist Levent Gürses, “Ekonomi Dünyası: Faize 2 trilyon dolar ve enerji sektörünün geleceği” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar’da yazan Gürses, “Bu yıl toplamı iki trilyon dolara ulaşan faiz faturası tüm hükümetler için ağır bir darbe oluyor. Yüksek faiz oranları borçlanmayı daha pahalı hale getirdiği için hükümetlerin bu yıl iç borçlarına ait net iki trilyon dolar faiz ödemesi bekleniyor ve bu 2022’ye göre yüzde 10’dan fazla bir artış anlamına geliyor. Borç ödeme miktarlarının artması hükümetlerin eğitim, sağlık, savunma ve iklim harcamalarına yönelik planlarını da gözden geçirmesine neden oluyor. İşin kötüsü, Uluslararası Para Fonu verileri üzerinde yapılan bir analize göre, önümüzdeki yıllarda benzeri görülmemiş fatura söz konusu olacak. Hükümetlerin borçlarının net faiz ödemesinin 2027 yılında üç trilyon dolara çıkması bekleniyor” dedi.

Türkiye hızla borçlanıyor

Gürses şunları söyledi: “Sadece ABD’de iç borçlanmanın net faiz maliyeti bu yıl 659 milyar dolara yükseldi. ABD Hazine Bakanlığı’na göre, 30 Eylül’de sona eren 2023 mali yılında net faiz maliyetleri bir önceki yıla göre 184 milyar dolar veya yüzde 39 artışla 659 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2020 mali yılının neredeyse iki katı oldu. Türkiye ise, yılın ilk dokuz ayında 405 milyar lirası anapara, 282 milyarı faiz olmak üzere 687 milyar liralık iç borç geri ödemesi yaptı. Faiz ödemelerindeki artış yüzde 125 oldu. Aynı dönemde 944 milyar liralık yeni iç borç alındı. Türkiye çok hızlı borçlanan ülkelerden biri... Eylül itibarıyla merkezi yönetimin borç stoku 6 trilyon 70 milyar lira (bunun 2 trilyon 859 milyar lirası iç borç) oldu. Ocak ayında 4.2 trilyon liraydı. 2022 başında 2.8 trilyon liraydı. 21 ayda 3.3 trilyon lira arttı.”

Haber Merkezi