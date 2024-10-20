Faize 2 trilyon daha

DEVLET, İÇ VE DIŞ BORÇLARI DOLAYISIYLA 2025 YILINDA YAKLAŞIK 2 TRİLYON LİRA FAİZ ÖDEYECEK. BU RAKAM, DEVLETİN GÜNDE ORTALAMA 5,4 MİLYAR TL ÖDEMESİ DEMEK.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in perşembe günü Cumhurbaşkanlığı’nda düzenledikleri basın toplantısında verdikleri bilgilere göre, 2025 yılında bütçenin 1 trilyon 931 milyar lira açık vermesi bekleniyor.

Dünya gazetesinden Naki Bakır yazısında, bu rakamlar ışığında 2025 yılında borçlardan kaynaklı faiz ödemesinin ne kadar olacağını hesapladı. Bu kapsamda bu yıl 1 trilyon 297,8 milyar lirayı bulacak faiz ödemelerinin gelecek yıl yüzde 50,3 artışla 1 trilyon 950 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Kamu borçlanma ihtiyacında yeni artışlar durumunda ise vadesi yıl içinde gelecek şekilde ekstra borçlanmalara gidilirse faiz yükü daha da büyüyecek.

HER SAAT 225 MİLYON LİRA FAİZ

Mevcut faiz yükü göstergesi baz alındığında ise devlet gelecek yıl yapacağı toplam iç ve dış borç faiz ödemesi, ayda ortalama 162 milyar 500 milyon; günde ortalama 5 milyar 416,7 milyon, saatte ortalama 225,7 milyon, dakikada ortalama 3 milyon 761,5 bin ve saniyede ortalama 62 bin 693 TL’ye denk geliyor.

