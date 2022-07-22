Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine’nin faiz yükünün ilk 7 ayda yüzde 174 artığını belirterek, bunun sebebinin Merkez Bankası’nın faiz indirimleri olduğunu yazdı.

Aktaş, Hazine’nin faiz yükünün 7 ayda yüzde 174 artışla 1,4 trilyon lira artığını belirterek “Faiz yükünü böylesine hızlı arttıran ne? Acı ama gerçek; Merkez Bankası faizini aşağı çekip döviz kurunu ve enflasyonu tırmandırmamız buna yol açtı. Hani biz faizi düşürmüştük! Maliye Bakanlığı’nın bu verileri yanlış olamayacağına göre biz faizi düşürelim derken meğer artırmışız!” diye yazdı. Aktaş, “Merkez Bankası faizi düşürülüp bunun sonucunda kur ve enflasyon yükselmeye başlayınca kimse Hazine’ye sabit faizli borç vermeye yanaşmaz oldu. Ne yapsın Hazine, para lazım; tuttu borçlanmada TÜFE’ye ve dövize endeksli kağıtlara ağırlık vermeye başladı. Borç verenler kendi açılarından kesinlikle akıllı davrandılar, geleceği iyi okudukları için kurun ve enflasyonun yükselmesinden dolayı zarara uğramadılar. Zarar eden kim, Hazine; yani vatandaş! Niye, çünkü Merkez Bankası’nın faizi indirildi!” dedi.

Haber Merkezi