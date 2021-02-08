Faturalar ödenemedi

Enerji ve TabiÎ Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılının ilk 10 ayında 2 milyon 530 bin elektrik faturası, 579 bin 642 doğal gaz faturası ödenmediği için bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Niğde Milletvekili Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatılan abonelerin sayısını açıkladı. Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre 2020 yılının ilk 10 ayında 53 bin 840 elektrik abonesi ve 123 bin 657 doğal gaz abonesinin, faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatıldı. Aynı dönemde 2 milyon 530 bin elektrik faturası, 579 bin 642 doğal gaz faturası ödenmediği için bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandı.

ÖDENEMEYEN FATURALAR

Gürer, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, “Elektrik, doğal gaz ve su abonelerinden borçlarından dolayı icra dosyası düzenlenen abone sayısı kaçtır? 2020 yılı ilk 10 ayında borcundan dolayı elektriği kesilen abone (mesken, sanayi ve tarım dağılımlı) sayısı kaçtır? 2020 yılının ilk 10 ayında doğal gaz abonesi olup borcundan dolayı doğal gazı kesilen (mesken ve sanayi dağılımlı) abone sayısı kaçtır? Borcundan dolayı kesinti yapılan su abonesi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZLARI KESİLDİ

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Dönmez, ayrıca, “Türkiye’de 2020 yılı, Eylül sonu itibariyle üretilen 269.203.049 elektrik faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının % 0,94’ünde, Eylül sonu itibariyle üretilen 128.809.427 doğal gaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğal gaz abone gruplarının % 0,45’inde mevzuatına bağlı kalınarak geçici olarak kesinti uygulanmış olup, mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğal gaz arzı sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

2 MİLYON 530 BİN ELEKTRİK FATURASI ÖDENEMEDİ

Önerge sahibi Gürer ise “Sayın Bakanın verdiği bilgilere göre, pandemi sürecinin en sıkıntılı dönemlerini içeren 2020 yılının ilk 10 ayında, 53 bin 840 elektrik abonesine ve 123 bin 657 doğalgaz abonesine, borçlarını ödeyemediği için yasal takip başlatılmış. Aynı dönem içinde ayrıca, 2 milyon 530 bin elektrik faturası ve 579 bin 642 doğal gaz faturası ödenemediği için kesinti uygulanmış” dedi. Gürer, “Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle insanların evine ekmek bile götüremez bir duruma geldiği dönemde, elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediği için kesinti uygulanması ve hatta haklarında yasal işlem başlatılması üzüntü vericidir” dedi.