Fındık ihracatında rekor kırıldı

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 344 bin 370 ton fındık ihraç etti. Bu rakam ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığı vurgulandı. Fındığın dış satımından ise 2 milyar 260 milyon dolar kazanıldı.

2021 yılında 122 ülkeye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi. Bu satım karşılığında 2 milyar 260 milyon 105 bin 304 dolar gelir elde edildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği açıklamasında, 344 bin 370 tonluk ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor daha kırıldığını vurguladı.

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