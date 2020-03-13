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13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Fuarlar sanal oldu

13 Mart 2020, Cuma 19:56
Endless Fairs CEO’su Gökmen Özdemir, “Sanal Fuarlar, fizikÎ fuarlara aşı niteliğinde bir alternatif sunuyor. Son 1 ayda koronavirüs sebebiyle sanal fuarlara yüzde 70-80 oranında bir talep artışı gözlemliyoruz” dedi.

Koronavirüs sadece insan sağlığını değil, ekonomik anlamda da şirketlerin ekonomilerine virüs niteliğinde giriş yaptı. Dünyanın çoğu ülkesinde borsa eksiden güne başlarken piyasalar neredeyse durma noktasına geldi. Dünya ekonomisini bu denli etkileyen virüs global fuarlarında iptal olmasına sebep oldu. Dolayısıyla fizikî fuarlara bir alternatif görevi olan Sanal Fuar yazılımlarına talep artışı dikkat çekiyor. Endless Fairs CEO’su Gökmen Özdemir, “Sanal Fuarlar, fizikî fuarlara aşı niteliğinde bir alternatif sunuyor. Son 1 ayda korona virüs sebebiyle sanal fuarlara yüzde 70-80 oranında bir talep artışı gözlemliyoruz” dedi.

FUAR TİCARETİ BÜYÜYECEKTİ...

Dünyada her yıl milyarlarca dolarlık fuar ticareti gerçekleştirildiğine dikkat çeken Özdemir, “Çin’de yaşanan olaylardan önce 2022’ye kadar dünya fuarcılık ticaretinin 5 ile 7 kat büyüyeceği konuşuluyordu. Bu oran, küresel gayri safi hasıla için yapılan yıllık ortalama büyüme tahmininin üzerinde. Ancak günümüze gelindiğinde neredeyse dünyanın bütün ülkelerindeki fizikî fuarlar iptal edilmiş ya da ertelenmiş durumda. Virüsler ekonomik sıkıntılar çeken günümüz dünyasının şirketleri için dijitalleşme artık mecburî bir durum” ifadelerini kullandı.

AŞI GİBİ

Türkiye’nin ilk ve tek yerli yazılımı olan Endless Fairs Sanal Fuar yazılımı iptal olan fizikî fuarlara aşı gibi bir alternatif sunuyor. CEO Gökmen Özdemir, “Sanal Fuarlara son bir ayda yüzde 80 talep artışı gözlemliyoruz. Ayrıca 2020 hedeflerimizi hedeflerimizi 2 katına çıkarmış durumdayız. Sanal fuar çözümleri, bu olumsuz ekonomik şartlarda avantaja dönüştürülebilir bir seçenek olarak değerlendirilmeli. Fizikî fuarlara oranla ticaret hacimleri  2-3 katına çıkarabilirler” dedi.

Sanal fuar nedir?

Sanal fuar fizikî fuarlarla aynı konsepte ait yalnızca web ve mobil olarak tek tıkla dünyanın öbür ucundaki fuarı gezme imkânı bulan bir konsept. Bu konsept içerisinde yazılı, görüntülü iletişim, seminerler, tanıtım filmleri, broşürler akla fizikî fuarlarla ilgili ne geliyorsa sanal fuarlarda da aynısı organize ediliyor. Sanal fuar konseptinin fizikî fuarlarla eş zamanlı olarak organize edildiği gibi bağımsız olarak da organize ediliyor. Sanal fuar takvimini incelemek için https://www.endlessfairs.com/ tıklayabilirsiniz. 

İstanbul - Recep Bozdağ

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