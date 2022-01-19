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19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

19 Ocak 2022, Çarşamba 20:43
İZMİR’DE DAR GELİRLİLERİN UĞRAK YERİ OLAN KEMERALTI’NDAKİ HAVRA SOKAĞI’NDA DA BALIK FİYATLARI UÇTU.

Bazı balıkların kilosu 250 liraya dayanırken esnaf işlerinin azlığından, yurttaş ise hayat pahalılığından dert yandı. Esnaf, “Boynunu büke büke bakıp gidiyorlar. Para yok, halk sefalet içinde. 25-30 lira sardalya. Kimse almıyor. Gramla veya taneyle küçük balık alıyorlar” dedi. Emekli bir yurttaş, “Üniversitede çocuk mu okutayım, kira mı ödeyeyim? İş bulamıyorum. Torunuma balık yediremi-yorum” derken diğer bir yurttaş, “Balık almaya geldim, almadan geri gideceğim” diye konuştu. Temel gıda ürünleri ile elektrik ve doğal gaza gelen zamlardan sonra geçim derdine düşen yurttaş, artık balık tezgâhlarına da uzaktan bakar oldu. İzmir’de balık almak isteyen dar gelirli yurttaşların uğrak yeri olan Kemeraltı Çarşısı Havra Sokağı’nda bile tezgâhlardaki yüksek fiyatlar dikkati çekti. Çarşıdan eli boş dönmek zorunda kalan yurttaşlar yüksek balık fiyatlarından şikâyet ederken esnaf ise maliyetlerinin artması ve iş yapamamaktan dert yandı.

“6 KİŞİ ÇALIŞIYORDUK, 4’E DÜŞTÜ”

Havra Sokağı esnafı, yüksek maliyetler nedeniyle çalışan sayısını azalttıklarını ve kiralarını ödeyemez duruma geldiklerini belirtti. İşlerin iyi olmadığını vurgulayan bir esnaf, şöyle konuştu: “Fiyatlar çok yüksek. Çuprayı 40 liraya satıyorduk, 65 oldu. Sardalya 20’den 30-35 liraya yükseldi. Hem mal yok hem de dolardan sonra her gün zam geliyor. Somonu 180 liradan kim alacak? Ne kadar satabileceğiz? Eskiden 5 tane satıyorduk, şimdi 1 tane zor satıyoruz. Burada 6 kişi çalışıyorduk, şimdi 4’e düştü.”

“200 GRAM BALIK ALIYORLAR”

Somon balığını daha önce 85-90 liraya sattıklarını, şimdi ise 180 liraya kadar yükseldiğini belirten bir diğer esnaf, “Bir somon balığını iki günde anca satabiliyoruz. Vatandaş iki üç dilim alacağına bir dilim alıyor. 200 gram balık alıyor. Biz nasıl iş yapacağız, nasıl kiralarımızı ödeyeceğiz” diye konuştu. Sardalyayı tane ile satmaya başladığını belirten bir esnaf, “İnsanların alım gücü çok düştü. Sayıyla istiyorlar artık. Sadece elektriğe bir ay içinde yüzde 200 zam geldi. Hani bunun suyu, kirası? Evden dışarı çıkamıyoruz. Ulaşım da zamlandı. Her şey zamlı artık. Millet ne yapacağını şaşırdı. Biz de bir şey diyemiyoruz. Hükümetin yanlış politikaları yüzünden millet bu hale geldi. Her şey bu hükümetin yüzünden. Bütün cefayı biz çekiyoruz” dedi.

İzmir - anka

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