Gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), üyesi olan ülkelerde ekim ayında hesaplanan gıda enflasyonu oranlarını yayınladı.

Uluslararası gıda enflasyonu oranları açıklandı. OECD’de gıda enflasyonu hızla yavaşlamayı sürdürerek eylül ayında yüzde 8,1’den Ekim ayında yüzde 7,4’e geriledi. gazeteduvar’ın haberine göre, gıda enflasyonu 32 OECD ülkesinde düşüş gösterdi ancak Türkiye, İzlanda, Kolombiya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 10’un üzerinde olduğu görülüyor. Türkiye, ekim ayında yüzde 72 ile ilk sırada. OECD’de gıda enflasyonu hızla yavaşlamayı sürdürerek eylül ayında yüzde 8,1’den Ekim ayında yüzde 7,4’e geriledi. Gıda enflasyonu 32 OECD ülkesinde düşüş gösterdi ancak Türkiye, İzlanda, Kolombiya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 10’un üzerinde olduğu görülüyor. Haber Merkezi

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