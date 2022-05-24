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24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Gıdada fiyat artışı yüzde 160’a dayandı

24 Mayıs 2022, Salı
Birleşik Kamu-İş Mayıs ayı “halkın enflasyonu” araştırmasına göre, gıdada yıllık fiyat artışı yüzde 159,6’ya kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Türkiye’de önceki aylarda da oldukça yüksek oranlarda artan temel gıda fiyatlarında mayıs ayında da yüzde 9,2 oranında artış gerçekleşti. Yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 65,5 olarak gerçekleşen gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 159,6’ya kadar yükseldi. Birleşik Kamu-İş’in Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Mayıs 2022 sonuçları açıklandı. 

AYLIK FİYAT ARTIŞI 

Mayısta, gıda fiyatlarındaki artışta sebze dışındaki bütün harcama gruplarında yaşanan yüksek oranlı zamlar belirleyici oldu. Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artış kaydetti. Halka ucuz et yedirme sözü daha unutulmamışken et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 15,1 oranında aylık artış oldu. Mayısta süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 7,1 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 1,3 oranında yükselme oldu. Vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için nisanda, bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında daha fazla para ödedi. 

YILLIK DEĞİŞİM YÜZDE 159.6 OLDU 

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Mayıs 2021’e göre) yüzde 159,6 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Mayıs 2021’de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 259,6 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl mayısta geçen yılın mayıs ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 139,4, et-balık fiyatlarında 115,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 93,8 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 101,9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 243, sebze fiyatları ise yüzde 422,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 101,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 114,7 oranında zamlandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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