Google, TikTok ve Twitter limited şirketler kurdu

Google, TikTok ve Twitter, Türkiye’de limited şirketler kurdu ve bu şirketlerin bilgileri Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandı.

İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Google, TikTok ve Twitter’ın dün (22 Nisan 2021) limited şirketler kurduklarını ve bu şirketlerin bilgilerinin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandığını aktardı. Akdeniz, Facebook ve diğerlerinin ise henüz şirket oluşturmadığını kaydetti. “Facebook ve diğer sosyal medya platformları da benzer paravan şirketler kurarak Türkiye’deki yükümlülüklerini kağıt üstünde yerine getirecekler gibi gözüküyor” diyen Akdeniz, “Hayırlara vesile olsun” ifadesini kullandı.

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