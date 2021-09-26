Gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bisküvi, tereyağı, ayçicek yağı, peynir, zeytin, çay gibi onlarca kalemde çeşitli gıda ürünlerinin gramajını düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşımız denetimlerini kendisi yaparak gerekli makamlara şikâyette gecikmemeli” dedi.

Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğunu vurgulayan Palandöken, “Yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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