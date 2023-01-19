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19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Halk ekonomik gidişattan endişeli

19 Ocak 2023, Perşembe 21:22
‘Türkiye’nin Eğilimleri Araştırma’na göre araştırmasına göre halk, Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti.

13 yıldır Türkiye’nin nabzını tutan ‘Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın 2022 yılı sonuçları 17 Ocak’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Türkiye temsiliyetine sahip 26 ilde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayanan çalışmada halk, Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti. Ankete katılanlar ekonomiyle ilgili sorunları “ailemi geçindiremiyorum”, “ekonomik olarak daha kötü durumdayım”, “borçlarımın seviyesinden endişe duyuyorum”, “gelirim aylık tüketim harcamalarını karşılamaya yeterli değil” diye sıraladı. Katılımcıların ancak yüzde 6’sı tasarruf yapabildiğini belirtti. Tasarruf araçları olarak ise altın ve döviz tercih ediliyor.

Yüzde 75,9 faizlerden şikayetçi

Türkiye ekonomisi açısından önemli görülen konular faizlerin yüksekliği (yüzde 75,9), Türk lirasının değer kaybetmesi (yüzde 75,4), enflasyon (yüzde 75), işsizlik (yüzde 73), kira/ev fiyatlarında artışlar (yüzde 72,5), dış̧ borçların yüksekliği (yüzde 71,7), gelir dağılımındaki eşitsizlik (yüzde 71,3), siyasal çalkantılar (yüzde 70,5), yolsuzluklar (yüzde 69,8), gıda ürünleri fiyatlarında artış̧ (yüzde 69,4), vergi oranlarının yüksekliği (yüzde 68,7) belirtiliyor. Ekonomik sorunları sırasıyla terörle mücadele, mülteci sorunu, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ve yolsuzluklar takip etti. Bölgesel olarak bakıldığında ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi terörle mücadeleyi en ön sıraya koyuyor.

Gençler mutsuz

Türkiye’de yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluyum diyenler yüzde 48,7, mutlu olmayanlar yüzde 22,7, ne mutlu ne değilim diyenler ise yüzde 28,6. En mutlular ise 35 ila 54 yaş arasında olanlar. En mutsuzlar 18-34 yaş arasındakiler ve yurt dışında yaşamayı tercih edenlerin çoğunluğu bu yaş grubuna ait. Yurt dışında yaşamak isteyenler yaşam şartları, ekonomi ve hak ve kişisel özgürlükleri sebep olarak sıralarken, gitmek istedikleri ülkelerin başında ABD, Almanya ve Kanada geliyor. 

İstanbul - Yeni Asya

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