Halk yine enflasyona ezdirilecek

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, “Enflasyon rakamı kaç açıklanırsa açıklansın, enflasyon hedefi nasıl değiştirilirse değiştirilsin, enflasyonla mücadelenin yine dar ve sabit gelirliye yüklendiği gerçeğini değiştirmeyecek” dedi.

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, “Enflasyon yüksek çıkacak, hedef değişebilir” başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Sağlam, şunları söyledi: “Temmuz ayı enflasyon rakamı Pazartesi günü açıklanacak. Temmuz enflasyonunun elektrik zammının etkisiyle, planlanandan yüksek çıkması beklenirken, doğal gaz zammı da Ağustos ayı rakamını yükseltecek. Kamu zamları nedeniyle geçersiz kalan yüzde 38’lik enflasyon hedefinin, bu hafta açıklanacak Enflasyon Raporu ile birlikte değiştirilmesi bekleniyor. (...) TÜİK enflasyonu ne kadar açıklanacak bilmiyoruz ama rakamın Merkez Bankası planlarının epey üzerinde çıkacağı açık. Çünkü Merkez Bankası yöneticileri, bir süredir Temmuz rakamının yüksek çıkacağını ama sonra yine aylık yüzde 2’lik rakamlara geri dönmesinin beklendiğini söylüyorlar. Bu nedenle Temmuz rakamının yüzde 3’ün üzerinde çıkması kesin gibi gözüküyor.”

Beklenti gerçekleşmeyecek

“Merkez Bankası’nın sadece Temmuz ayı rakamının yüksek çıkacağı beklentisi ise gerçekleşmeyecek. Çünkü Ağustos ayı başında da bu kez doğal gaza yüzde 38 oranında zam açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ise bu zammın hane halkına etkisinin, indirimli asgari doğal gaz kullanımı nedeniyle, ortalama yüzde 24.4 oranında olacağını açıkladı. Bu rakam Ağustos ayı için geçerli olsa bile, EPDK da biliyor ki; kış ayları gelip doğal gaz kullanım miktarı mecburen artınca, hanehalkının doğal gaz maliyeti yüzde 30’un üzerine çıkacak. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın sadece Temmuz ayı enflasyon rakamının yüksek çıkacağı beklentisi gerçekleşmeyecek. Buna karşılık Temmuz ve Ağustos aylarında, geçmiş yıl çok yüksek enflasyon rakamları görüldüğü için, baz etkisi nedeniyle, yıllık enflasyon oranları önemli ölçüde düşmüş olacak. Bu iki ay sonunda yıllık enflasyonda meydana gelecek düşüşün 18 puan civarında olması beklenebilir.”

Satın alma gücü zayıflayacak

“Enflasyon rakamı kaç açıklanırsa açıklansın, enflasyon hedefi nasıl değiştirilirse değiştirilsin, enflasyonla mücadelenin yine dar ve sabit gelirliye yüklendiği gerçeğini değiştirmeyecek. Çünkü maaş zamlarının düşük tutulması ardından sübvansiyonlu kamu mallarına yüksek zamlar gelmesi, halkın satın alma gücünün iyice zayıflamasına neden olacak. Böylece dar ve sabit gelirlinin yüklü harcama kalemleri olan enerji maliyeti iyice artacak ve satın alma gücü iyice zayıflayacak. Bu durum, hükümetin varlıklı kesimlerden ek gelir almaya yanaşmazken, yine dar ve sabit gelirli kesime yüklendiğini gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı.”

Haber Merkezi