Hızlı trene 2 yılda yüzde 360 zam

TCDD, bütün hatlardaki Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yüzde 25.6 oranında zam gerçekleştirirken sadece son 2 yılda 8’inci kez zam gerçekleştirildiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “TCDD, hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam gerçekleştirirken 2022 yılında 151 TL olan Ankara İstanbul bilet fiyatı iki yıl sonunda son zamla birlikte yüzde 360 artışla 540 TL oldu” dedi.

7 YILDA 67 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Gerçekleşen zamların vatandaşın ödediği bilet fiyatlarının yanında bir de Ankara Gar işletmesine ödenen garantiler ile etkilediğini belirten Mahir Polat, “Ne zamların, ne garantilerin önüne geçilemiyor olan vatandaşa oluyor” dedi. Vatandaşların bilet fiyatlarına yapılan zamların ardı arkasının kesilmediğini belirten Polat, şirketlerin dolar garantili alacaklarının ise hız kesmeden yapılmaya devam edildiğini ifade etti. 2017 yılında hizmete giren ve yapımcı firmaya 20 yıl 6 ay işletme hakkı verilen Ankara Garında 14 yıl yolcu garantisinin verildiğine dikkat çeken Polat, geçtiğimiz 7 yılda garanti edilen yolcu sayısının 3’de 1’inin sağlamadığını söyledi. Bugüne kadar 39 Milyon yolcu garantisinin verildiği Ankara garında gerçekleşen sayı 13 milyon oldu. İstanbul - Aslan Özdemir

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