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İndirim aldatmacası

04 Ağustos 2019, Pazar
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, birçok markanın ve büyük mağazanın, birkaç ay önceden fiyatları şişirip ardından normal fiyatına düşürdüğünde bunun indirim olarak satışa sunulmasının aldatmaca olduğunu söyledi.

Büyük mağaza ve AVM’lerin özel günleri fırsata çevirerek çeşitli indirim adı altında vatandaşları yanılttığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Daha yaz yeni başlarken yaz indirimi yapanlar şimdi de bayram indirimiyle ürünlerini pazarlıyor. Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip ardından normal fiyatına düşürdüğünde bunu indirim olarak satışa sunuyor. Hiçbir işletme yüzde 80 indirim yaparak ayakta kalamaz. Bu kadar abartılı indirimler, ürünlerin gerçek değeri hakkında soru işareti oluşturuyor. Mevsim değişiklikleri, tatiller ve bayram gibi tüm özel günlerde kafalarına göre indirim kampanyası yapıyorlar. Oysa indirim kampanyalarının bir kuralı olmalı. Meslek kuruluşlarının izni olmadan kimse kafasına göre indirim yapmamalı” dedi.

SATILMAYAN MALLAR İNDİRİMLE TÜKETİCİYE YENİDEN PAZARLANIYOR

Bayram öncesinde tüketicilerin indirim aldatmacalarına karşı uyanık olması için uyarıda bulunan Palandöken, “AVM ve büyük alış veriş merkezlerinde yıl boyu herhangi bir dönem belirtilerek indirim müjdesi veriliyor. İndirim etiketiyle satılan ürünlerin gerçek değerinin çok üstünde satıldığını vatandaşlarımız fark etmeli. Tüm özel günlerde yapılan indirim kampanyaları yetmiyormuş gibi bir de sezon ortası indirimi, garaj indirimi vs gibi taktiklerle vatandaşı yanıltıyorlar. Mağaza vitrinlerine konulan yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim kampanyası yalnızca satılmayan ve tek bedeni kalmış ürünlerde uygulanıyor. Bir de bunun üstüne bir alana bir bedava, ikinci ürüne yüzde 50 indirim, kapatıyoruz, devrediyoruz diyerek vatandaşları daha fazla tüketime yönlendiriyorlar. Yüzde 50, hatta yüzde 100’e varan oranda zam yapıp sadece belirli ürünlerde indirime gidilmesi inandırıcı değil. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri geliştiriyorlar” diye konuştu.

HABER: AHMET TERZİ- ANKARA

Etiketler: TESK, ekonomi, indirim, bayram
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