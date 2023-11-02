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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“İnecek” dediği faiz üçe katlandı

02 Kasım 2023, Perşembe 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2022’de “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün inmeye devam edecektir” dediğinde politika faizi yüzde 10,5 idi. Bir sene sonra politika faizi yüzde 33,5 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diyerek uzun yıllar düşük faizi savundu. Ancak ekonomide “rasyonel zemine” dönmeye çalışan Türkiye’de faizler rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB’nin politika faizi de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin art arda gelen artışlardan sonra yine açık ara en yüksek seviyeye yükseldi. Faiz giderleri bütçede önemli bir yer tutuyor. TCMB’nin, gecelik olarak borç almak ya da gecelik olarak borç vermek isteyen bankalara uyguladığı faize “gecelik işlemlerde uygulanan faizler” adı veriliyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez’e göre TCMB, bu yolla ikincil piyasada oluşan kısa vadeli faiz oranlarını, döviz kurlarını ve kredilerin büyüme hızını etkileyebiliyor. “Politika faizi” olarak bilinen bir hafta vadeli repo işlemlerine uygulanan faiz oranı da son aylarda en yüksek seviyeyi gördü. Euronews Türkçe’nin haberine göre, TCMB’nin 2010 yılından bu yana oranları içeren verisine göre 2018 ortasına kadar yüzde 10 barajını aşmamıştı. 2018 yılında politika faizi yüzde 24’e kadar yükseldi. Ancak seçime kadar bu sınırı aşmadı. Mayıs 2023’te politika faizi yüzde 8,5 idi. Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimiyle bu oran art arda yüksek artış oranlarıyla yüzde 35’e kadar çıktı.

Haber Merkezi

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