İnşaatçılar da tepkili

Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın, girdi maliyetlerindeki artıştan yakındı. Ali Aydın, “Enflasyon 10, faizler yüzde 20 peki İnşaat kalemleri nasıl yüzde 100-150 zamlı?” diye sorarak tepkileri kamuoyuna duyurdu

Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın, girdi maliyetlerindeki artıştan yakındı. Aydın, “Enflasyon 10, faizler yüzde 20 peki inşaat kalemleri nasıl yüzde 100-150 zamlı? İnşaat malzemelerine gelen yüzde 100-150 zamları anlamıyor ve kabul etmiyoruz” dedi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı da olan Aydın, inşaat sektörünün 250 alt sektörü beslediğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bu zamlar elbette konut üreticilerine yansıyacaktır. Bugün 500’e birim maliyet olacak dersek, 800’e, 1000’e mal edildiğinde bunu kim, nasıl alacak? Zaten insanlarımızın geliri de yeterince düşmekte. Konut kredilerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Geçen yıl olduğu gibi hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın konut alıcılarına bir iyilik yapmasını, konut faizlerinin indirilmesini bekliyoruz.”

STOK ŞİŞERSE EKONOMİYE OLUMSUZ YANSIR

Konut stoklarını düşmesi halinde, üretimin azalacağını bu durumu ilgili sektörlere ve ekonomiye olumsuz yansıyacağını ifade eden Aydın, kentsel dönüşümde de yasa değişikliği istedi. Aydın, şunları söyledi: “Yasanın, aksaklıkları var. Bunların da düzeltilmesi lazım. Çünkü 2012’de çıkmış 6306 sayılı kanun. Bugün 9 yıl geçmiş 1,5 milyon gibi bir konut dönüştürülebilmiş. 7 milyon konutun bugün riskli olduğu kamuoyunda dillendirildi. Bu 7 milyon konutta insanlarımız yaşıyor. Allah korusun bir deprem olsa biz bunun acısını çekeceğiz. Kentsel dönüşüm, kanunun önünde. Bu süreci yavaşlatan, bu yapımı düşüren engeller var.”