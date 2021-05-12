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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İş dünyası konuşmaya korkuyor

12 Mayıs 2021, Çarşamba
TÜSİAD’ın 14. Başkanı Ümit Boyner, iş dünyasının toplumsal ve siyasal konulara ilişkin konuşmaktan korktuğunu söyledi.

TÜSİAD’ın 14. Başkanı olan ve hala TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı’nı sürdüren Ümit Boyner gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.  T24 ekranında Murat Sabuncu’nun hazırladığı ‘Türkiye’de hayat nasıl bayram olur?’ programına katılan Boyner, iş dünyasının genel anlamda toplumsal ve siyasal konularla ilgili konuşmaktan korktuğunu söyledi. Toplumsal kutuplaşma ve ayrışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Boyner, “İnançlar, adetler, farklı yaşam tarzları, kısacası kimlikler üzerinden siyaset yapıldığında ve bu siyaset ancak farklı gördüğü kimlikleri bir tehdit olarak gördüğünde siyasi başarı üretebiliyorsa, hayatta her şeyin, bayramın da tadı kaçabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ciddî bir erozyon yaşandı

Son genel kurulda TÜSİAD Başkan Simone Kaslowski ve YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın Türkiye’nin geldiği noktayla ilgili verdiği mesaj ve eleştirileri hatırlatan Boyner, şöyle devam etti: “İş dünyasının genel anlamda toplumsal ve siyasal konularla ilgili konuşmakta çekimser kaldığı, belki de korktuğu bir gerçek. Bunu da açıkça söylemek lâzım. Ancak şu da var; konuşmanın ekonomiye ve topluma bir faydası olacağına dair inanç azaldı. Bu inanç azalması da sadece iş insanlarıyla sınırlı bir refleks kaybı olarak görülmemeli. Sivil toplum, özgür basın, demokratik kapsayıcı kurumlarda son beş yılda ciddî bir erozyon yaşandı. Bunu da hesaba katmalıyız.”

Yolun sonuna geldik

Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Ümit Boyner, şunları söyledi: “Şu noktada, üniversitelerde yaşananlar, basının ve sivil toplum kuruluşlarının geldiği yer ortada. Farklı fikirlere tahammül, fikir ve örgütlenme özgürlüğünde geldiğimiz yer de ortada. Açıkçası ben şu andaki ortamı çok zor buluyorum. Ama gideceğimiz yerin de sonuna geldik açıkçası. Toplumu gere gere siyasî olarak da ekonomik olarak da daha ileri gidemeyeceğiz. O açıdan bu toplumsal mutabakata dönmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmak için de çoğulcu düşünmemiz ve bizden olmayanlara saygı duymamız, bir arada yaşama günlerine veya anlayışına tekrar dönmemiz gerekiyor.”

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