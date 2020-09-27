İşçiyi mağdur ediyor

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Başkanı Alay Hamzaçebi, TÜİK’in elektrik ve gaz fiyatlarını üç ay geriden açıklamasının işçiyi mağdur ettiğini vurguladı.

Cumhuriyet’in haberine göre, ocak-haziran döneminde konutlarda ortalama elektrik fiyatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3, doğalgazın ise yüzde 34,7 arttığını belirten Hamzaçebi, “TÜİK’in bu verileri bilgi teknolojisi ve iletişim çağında elektronik ortamda günlük alabilecek durumdayken, posta yoluyla alıp 3 ay gibi bir süre sonra açıklaması aslında emekçilerin geliri içerisinde büyük bir orana sahip bu harcama kalemlerinden kaynaklanan gerçek enflasyonu rötarlı olarak itiraf etmektedir” dedi.

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