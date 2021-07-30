Isı yalıtımı korur

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Mutabakat kapsamında binalarda enerji verimliliğine yönelik tedbirleri de ihtiva eden ‘Fit for 55’ paketini devreye almasının, binalarda yalıtım uygulamalarını arttıracağını belirten Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Mutabakat kapsamında binalarda enerji verimliliğine yönelik tedbirleri de ihtiva eden ‘Fit for 55’ paketini devreye almasının, binalarda yalıtım uygulamalarını arttıracağını belirten Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, “Isı yalıtımı, sağladığı enerji verimliliği ile dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konu. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. Ülkemiz ekonomisi ve son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımı, hem cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur” dedi.

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