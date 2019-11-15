İşsizlik rakamları endişelendiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

6 milyon genç kayıp nesil

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,9 puan yükselerek yüzde 14 oldu.

İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişi olurken, iş gücüne katılım oranı 0,4 puan azalışla yüzde 53,9'a geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puan gerileyerek yüzde 73,2'ye inerken, kadınlarda 0,1 puanlık artışla yüzde 35'e ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 36,1'e yükseldi. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 23,4 oldu.

Kamu istihdamı arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 milyon 612 bin kişiyi buldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 28 milyon 68 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 18 bin kişi azalarak 4 milyon 642 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 14,2'ye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,1'de kaldı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 141 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 49 bin, inşaat sektöründe 24 bin, tarım sektöründe 3 bin kişi azaldı.