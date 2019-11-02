TÜRKİYE’DE HER 100 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN 26’SININ İŞSİZ OLDUĞU BELİRTİLİRKEN, NE OKUYAN, NE ÇALIŞAN 6 MİLYON GENCİN “KAYIP NESİL” OLARAK YETİŞTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

2019’DA 1 MİLYON 340 BİN GENÇ İŞSİZ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz De-mir’in hazırladığı ‘Gençlik Raporu: İşsiz, Umut-suz, Geleceksiz’ adlı raporda, 2019'da üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon 340 bine yükseldiği kaydedildi. Raporda, Türkiye’de her 100 üniver-site mezunundan 26’sının işsiz olduğu belirtildi.

İŞ BULMA UMUTLARINI DA KAYBETTİLER

15-29 yaş aralığında 20 milyon insanın yaşadığı vurgulanan raporda, “5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor, hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor, ne okuyor. ‘Kayıp nesil’ olarak yetişen bu gençlerin önemli bir bölümü iş bulma umudunu kaybetti” denildi.

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6 milyon genç kayıp nesil

CHP’nin hazırladığı gençlik raporunda, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2019 yılında 1 milyon 340 bine yükseldiği, Türkiye’de çalışmayan ve okumayan 6 milyon gencin kayıp nesil olarak yetiştiği vurgulandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’in hazırladığı “Gençlik Raporu: İşsiz, Umutsuz, Geleceksiz” adlı çalışmada üniversite mezunları başta olmak üzere gençlerin yaşadığı sorunlar sıralandı. Cumhuriyet’in haberine göre raporda, şunlar yer aldı: Türkiye’de her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz. Bu oran nüfus artışı, üniversite mezunu artışı ve iş alanlarının daralmasıyla birlikte katlanarak yükseliyor. İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı. Buna göre üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde lise mezunu işsizlerin oranı yüzde 47’den yüzde 25’e düştü.

Üniversite eğitimi işsizliği erteliyor

Veriler, üniversite eğitiminin “işsizliği ertelediği” gerçeğini ortaya koydu. Genel nüfus artışına karşın her yıl ortalama 150 bin kişi tarımdan, topraktan kopuyor. Toprağı terk edenlerin başında gençler geliyor. Türkiye’de 15-29 yaş aralığında 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor. 6 milyon genç “kayıp nesil” olarak yetişiyor. 8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Yurt dışında yaşamak ister misiniz?” sorusuna evet cevabı verenlerin oranı yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor.