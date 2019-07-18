İşsizlikten en çok gençler etkileniyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkede işsizlik patlaması olduğunu ve bundan en çok gençlerin etkilendiğini söyledi.

Gençlerin, öğrenim süreleri boyunca aldıkları kredilerin tahsil zamanlarının geldiğini ancak işsiz olan gençlerin bunları ödeme imkânının olmadığını dile getiren Ağıralioğlu, “Gençler bu borçlarının silinmesini istiyor. Yapılandırılmasını istemiyorlar çünkü ödeyecek durumları yok. Bu talebin cesareti de şuradan geliyor: Müteahhitlerin borcunu siliniyor, bizim de borcumuzu silin diyorlar.” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin “Darbe araştırma komisyonunun raporu 33 aydır ortada olmadığı söyleniyor” sözlerine karşılık Ağıralioğlu, “Darbe Komisyonu Raporu bence vardır. Kime değip kime değmeyeceği üzerinden koruma duygusu gelişmiş olabilir.” dedi.

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