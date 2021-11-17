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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'İstanbul’da 1 milyon TL’ye ev almak hayal olacak'

17 Kasım 2021, Çarşamba 19:45
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon liraya satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

Dünya’nın haberine göre, gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, “Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Bu da üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

(Haber merkezi)

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