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İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

02 Şubat 2020, Pazar 16:14
İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu verilerine göre, perakende fiyatları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.78 oranında arttı. Bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 6.92'lik oranla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2020 Ocak ayında İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan 'İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi' bir önceki aya göre yüzde 0.58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1.68 oranında arttığını açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayına göre 2020 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12.78, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 7.92 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Ocak 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 6.92; diğer harcamalar grubunda yüzde 5.56; gıda harcamalarında yüzde 1.78; ev eşyası harcamalarında yüzde 0.52 artış; giyim harcamalarında yüzde eksi 8.09; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde eksi 1.45; konut harcamalarında yüzde eksi 0.18; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde eksi 0.01 azalış görüldü.

Ocak 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubu'nda yüzde 20.87, İşlenmemiş Maddeler Grubu'nda yüzde 1.44, İnşaat Malzemeleri Grubu'nda yüzde 1.34, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubu'nda yüze 0.19, Gıda Maddeleri Grubu'nda yüzde 0.13 artış gösterirken Madenler ve Mensucat Grub'nda ise fiyat hareketi görülmedi.

Etiketler: İstanbul, enflasyon
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