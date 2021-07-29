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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Kademeli normalleşme, 2 katına çıkardı

29 Temmuz 2021, Perşembe 17:00
PANDEMİ döneminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar, turizmden teknolojiye her sektörü olumsuz yönde etkilese de, tedbirlerin azaltılması sektörleri yeniden hareketlendirmeye başladı.

Özellikle 1 Temmuz itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreciyle düğün törenlerine izin verilmesi, alış veriş sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. E-ticaret platformu İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, 1 Mayıs - 30 Haziran 2021 dönemi verilerinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, beyaz eşya satışlarının toplam 2,6 kat arttığını belirtiyor.

1 Haziran’dan itibaren evlilik ve düğün konusunda uygulanan tedbirlerin azaltılmasıyla birlikte, düğün sektörü ve buna bağlı olan sektörlerde büyük bir artış yaşandı. Düğün, nişan, kına gibi organizasyonların yapıldığı salonlarda geçen seneye kıyasla, büyük oranda bir artış söz konusu. Pandemi döneminde ertelenen 250 bin düğünle birlikte, bu yaz 750 bin düğünün yapılacağı tahmin ediliyor. Düğün organizasyonlarının planlıyor olması, beraberinde alış veriş sektörünü de canlandırıyor. Kısıtlamaların önemli ölçüde kaldırıldığı 2021 Haziran ayının satış verileri, özellikle beyaz eşya satışı oranlarının arttığını gösteriyor.   

İstanbul - Sedat Serdar

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