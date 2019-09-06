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6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Kağıt sanayicileri: Çöp ithal etmiyoruz

06 Eylül 2019, Cuma 20:59
Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, “Hurda kağıtta ham madde ihtiyacı yıllık 4 milyon ton seviyesinde ama yurt içinde toplanan hurda kağıt miktarı 3,3 milyon ton düzeyinde. Sanayicimiz ihtiyaç duyduğu ham maddeyi ithalatla karşılamak zorunda. Durum böyleyken, hurda kağıt ithalatına sınırlama getirilmesi konuşuluyor. Böyle bir önerinin hayata geçirilmesi halinde kağıt sanayisinde çarklar durma noktasına gelebilir.” dedi.

Saral, Avrupa’dan “çöp ithal edildiğine” dair haberlere tepki göstererek, “Diğer sektörleri bilmem ama biz kağıt sanayicileri olarak çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz. Gelen kağıt haberlerde anlatıldığı gibi çöp değil, çok temiz, kullanıma hazır kağıt. Türkiye’de 18 kağıt geri dönüşüm fabrikası bulunuyor. Dolayısıyla, idare bu durumu kolayca denetleyebilir. Bütün kağıt fabrikaları, emisyon, gürültü, su analizi gibi birçok konuda zaten düzenli olarak denetleniyor. Bunun böyle olmadığını düşünen varsa gelsin fabrikalarımızı kontrol etsin, yerinde görsün. Tertemiz üretim yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AGED Genel Sekreteri Osman Kaytan, “Biz sokak kağıt toplayıcılarının yasal bir zemine kavuşmasını, meslek erbabı olarak kamu tarafından tanımlanmalarını istiyoruz” şeklinde görüş belirtti.

İstanbul - Yeni Asya  

Etiketler: kağıt
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