Kanatlı sektörü acil destek bekliyor

Akdeniz Su ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Koordinasyonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret ve Tarım Bakanlığı’nın bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirilen Kanatlı Sektör Çalıştayı’nda sektör temsilcileri hükümetten acil eylem planı oluşturulması ve Irak pazarının acilen açılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ederek SGK primleri, Ziraat ve Eximbank kredilerinin ertelenmesini ve KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini istediler.

Çalıştayda Irak pazarının kademeli olarak açılmasının sağlanmasının gerekliliği üzerinde duran sektör temsilcileri hükümet nezdinde ihracat pazarları ile ilgili taleplerini şu şekilde açıkladılar “Bizim en büyük pazarımız AB olmalı. AB pazarına B grubu yumurta ihracatını yapabiliyoruz, ama A grubu ürün ihracatını yapamıyoruz. Ayrıca A grubu ürünlerin AB üyesi olmayan Bosna Hersek gibi ülkelere gönderimi konusunda da Yunanistan ve Bulgaristan transit geçişe dahi izin vermiyor. Ticaret Bakanlığından bu sorunun çözümü için destek bekliyoruz.’ denildi.

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