Kantinci esnafı için destek şart oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son günlerde koronavirüs salgını vak’alarının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte okulların açılması noktasında kantinci esnafının diken üstünde olduğunu dile getirdi.

Palandöken, “Son günlerde vak’a sayılarının hızla artması ve beraberinde 81 ilde getirilen ilâve tedbirler okulların ne zaman açılacağıyla ilgili belirsizliği de gündeme getiriyor. Kantinci esnafımız bu yıl Eylül-Haziran döneminde yalnızca 119 çalışma günü faaliyet gösterebildi. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan kantinci esnafımız evine ekmek götüremiyor. Çok zor bir yıl geçiren kantinci esnafımızdan bu eğitim öğretim yılında kira alınmamalı. Çalışmadığı süredeki elektrik ve su faturalarından muaf tutulmalı” diye konuştu. Palandöken, “Okullar örgün eğitime geçmezse dükkanı kapalı kalmak zorunda olan kantinci esnafımızın geçinebilmesi için nakdi destek verilmeli” dedi. Ankara – Ahmet Terzi

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