Kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.03 oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda yüzde 2.3 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 14.03 oldu. Güne 7.85 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, enflasyon verilerinin ardından 7.90'ı geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10.69 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2.3, Yİ-ÜFE yüzde 4.08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.03 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22.26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23.11 artış gösterdi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.10 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 11.89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12.69'a çıkacağı hesaplanmıştı. Dolar ve euro'da artış Açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar ve euro yükselişe geçti. Güne 7.85 seviyelerinden başlayan dolar/TL 7.90'ı geçerken, euro/TL ise 9.52 seviyesinden 9.60'lara yükseldi.

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