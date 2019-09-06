Kayısı çekirdeği fiyatları neredeyse yarı yarıya arttı

Malatya'da hasat sezonunda kilogramı 2 lira 20 kuruşa satılan kabuklu çekirdeğin fiyatı yüzde 46 arttı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da kabuklu çekirdeğin kilogramı hasat sezonuna göre yüzde 46 artarak 3 lira 20 kuruşa yükseldi. Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı çekirdeği fiyatları hasat sezonundan bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı. AA

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