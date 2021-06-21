KÇÖ 30 Haziran’da doluyor

Geçen yıl Mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) desteğinde süre 30 Haziran’da doluyor.

10 gün içinde yeni bir düzenleme olmazsa KÇÖ, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları son bulacak. İş dünyası ise uygulamanın yeniden uzatılmasını talep ediyor. Dünya’nın haberine göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin artık ay ay değil yıl bitimine kadar tek seferde uzatılması gerektiğini söyledi. Akkol şöyle devam etti: “Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Hizmet sektörünün toparlanması için zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Genç ve kadın işsizliğinin artmaması için destekleyici tedbirlerin sürdürülmesini çok önemli buluyoruz.”

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