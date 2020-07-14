KDV ve SGK primleri ertelensin

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Esnaf ve Sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları kredilerin takipte olanlarının yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu kredilerin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması yönünde Cumhurbaşkanımız Recep Taylip Erdoğan’a mektup yazarak talepte bulunmuştuk. Kredi borçlarının yeniden yapılandırılması yönünde yazdığımız mektuba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici. Ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır” dedi.

Palandöken, “Talebimizin kabul görmesi bizi ve esnafımızı sevindirdi. Şimdi en büyük beklentimiz aynı mektupta yeralan Muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile ve SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu. HABER: AHMET TERZİ

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