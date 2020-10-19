Kıdem tazminatı parça parça uçuyor

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu ‘istihdam paketi’yle kıdem tazminatının ‘parça parça kaldırılmaya başlandığını’ açıkladı.

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu ‘istihdam paketi’yle kıdem tazminatının ‘parça parça kaldırılmaya başlandığını’ açıklayarak, teklifte yapılan düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmasının önü- nün açıldığına dikkat çekti. Çelik, gençlerin emeklilik hakkının ellerinden alındığını vurgularken, “50 yaş üstü olan EYT’liler daha güvencesiz şartlarda çalışacak” diyerek uyarıda bulundu. Doç. Dr. Aziz Çelik, AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu ve kamuoyunda ‘istihdam paketi’ olarak adlandırılan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni “Yeni torba yasa teklifi istihdam değil istismar paketidir” diye yorumladı.

PATRONLARA BOL KEPÇE

Teklifte patronlara ‘bol kepçe’ teşvikler verildiğini, ancak işçileri yeni hak kayıplarının beklediğini vurgulayan Çelik, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmasının önünün açılmasını şöyle yorumladı: “Bu değişiklik her şeyden önce yaşa bağlı ayrımcılıktır. Bu ayrım anayasanın eşitlik ilkesinin ihlâli anlamına gelmektedir. Sırf belli yaş gruplarında oldukları için milyonlarca işçi temel haklarından yoksun bırakılmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmak işçi açısından büyük hak kayıpları meydana getirecektir. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamazlar. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar.”

EYT’LİLER DAHA GÜVENCESİZ ŞARTLARDA ÇALIŞACAK

“Şimdilik kıdem tazminatının fona devredilmesini ertelemiş görünen hükümet kıdem tazminatını parça parça ortadan kaldırmaya başlamış oldu” diyen Çelik, “Bu teklif milyonlarca genç çalışanı ve işsiz ile emekliliği yaklaşan milyonlarca işçiyi etkileyecek. Bu teklif en çok emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında olan işçileri etkileyecek. 50 yaş üstü olan EYT’liler daha güvencesiz koşullarda çalışacak” ifadesini de kullandı.

Ankara - anka