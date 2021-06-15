Kredi kartı kullanımı yüzde 78 arttı

Tam kapanmanın sona ermesi, kademeli normalleşmenin başlaması ve 1 Haziran’la çoğu kısıtlamanın kaldırılması kartlı harcamaları arttırdı.

Tüketicilerin banka ve kredi kartı harcamaları 4 Haziran ile biten haftada 32 milyar 528 milyon 219 bin lira ile en yüksek seviyeyi gördü. Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre 4 Haziran ile biten haftada kartlı harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 3,27, 14 Mayıs haftasına göre ise yüzde 78,5 artış gösterdi. Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre Kademeli normalleşme öncesi 14 Mayıs ile biten haftada 4 haftalık kartlı harcama ortalaması 22.4 milyar lira seviyesindeyken 4 Haziran haftasında bu rakam 27.8 milyar liraya yükseldi. Yani yüzde 24 artış yaşandı. 4 Haziran haftasında en hızlı büyüme gösteren kartlı harcamalar ise 291 ile içkili yerler, yüzde 563 ile kuyumcular, yüzde 368 ile de mobilyacılar oldu.