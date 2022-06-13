Kurbanlık satışları azaldı

OSMANİYE’DE KURBANLIK SATAN ÖZDAL GÖNÜL, MALİYETLERDEKİ ARTIŞLARIN KURBANLIK SATIŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ BELİRTEREK, “BU SENE KURBANLIK SATIŞLARIMIZ AZALDI, YÜZDE 30 AŞAĞI DÜŞTÜ” DEDİ.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmışken kurbanlık almak için besicilerin yolunu tutan Osmaniyeli vatandaşlar, artan maliyetler nedeniyle yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kurbanlık satışlarına olumsuz yansıyor. Kurban ticaretinin geçen yıla göre yüzde 30 düştüğünü söyleyen Osmaniyeli besici Özdal Gönül, “Yıllardan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Ata, dede mesleği; devamlı bunun içindeyim. Şu an için kurbanlık besledik, kurbanlık satışlarında zorlanıyoruz. Geçen yemi 130 liraya aldık, şu an ise 340 lira. Dün almaya gittim, 340 lira çuvalı. Asgari ücretliler geliyor, ‘4 (bin) liraya 5 (bin) liraya fabrikada çalışıyoruz’ diyor, adam almakta güçlük çekiyor. Satışta zorlanıyoruz” dedi.

HER ŞEY ALDI BAŞINI GİTTİ

Özdal Gönül, şunları söyledi: “Adamın evi kira, adam bin lira kira veriyor. Zor çocuğa harçlık veriyor. Şu yok, bu yok; her şey bayağı sıkıntılı. Bu sene satışlarımız azaldı. Malum ekonomi iyice yükselince herkes alma güçlüğü çekiyor. 300 tane malım vardı geçen sene. 300 malım vardı, tam bir ay vardı kurbana. 150 tane mal sattım. Şimdi ise 60 tane mal sattım. Bu ne demektir; yüzde 30 aşağı düştü. 15O tane satmak varken ben şu an 60 tane sattım.” Bir başka besici ise “Bundan 10 yıl öncesi bir baba, bu işi yapan insan, bir sürü çocuğunu geçindirebiliyordu. 10 tane, 8 tane, 7 tane çocuğa bakabiliyordu. Ama şu an bunun arkasına 10 tane adam koysun, o zamanki bir adamın yaptığı işi yapamıyor şu an. Her şey aldı başını gitti, güç yetmez oldu” diye konuştu.

Osmaniye - anka