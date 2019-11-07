Küresel borç yükü tüm zamanların rekorunu kırdı

Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva borcun tüm dünyadaki gayri safi hasılanın iki katını aştığı uyarısında bulundu.

Georgieva borcun önemli bir kısmının özel sektöre ait olduğunu belirtse de borç yükündeki artışın ekonominin yavaşlaması halinde hem devletleri hem de bireyleri riske atacağını vurguladı.

Bir konferansın açılışında konuşan Georgieva "Kamu ve özel sektör borçları 188 trilyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Bu, dünyada bir yıllık ekonomik üretimin yüzde 230'una denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce rekor 164 trilyon dolarla 2016 yılında kırılmıştı.

Gelişmiş ülkelerde kamu borçlanmasının İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen seviyelere çıktığını vurgulayan Georgieva, yükselen piyasa ekonomilerindeki kamu borcunun ise 1980'lerdeki borç krizi sırasında görülen seviyelere çıktığını belirtti.

Borçlanmayı daha sürdürülebilir hale getirilmesi için önlemler alınması gerektiğini belirten Georgieva kredi verme mekanizmalarını daha şeffaf hale getirilmesi ve geleneksel olmayan kaynaklarla borç yapılandırmaya hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi. Georgieva geleneksel olmayan kaynak olarak son yıllarda önemli bir kreditör haline gelen Çin'e atıfta bulundu.