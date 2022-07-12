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12 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Kuru meyve ihracatından 756 milyon dolar gelir elde edildi

12 Temmuz 2022, Salı 13:02
Kuru meyve ve mamulleri sektörünün yılın ilk altı ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 755 milyon 880 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı her geçen gün artıyor.

İhracatçı firmalar, bu yılın ocak-haziran döneminde 149 ülke ve serbest bölgeye Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen ürünlerden hazırlanan kuru meyvelerden sattı. Bu dönemde 755 milyon 880 bin dolar gelir elde eden sektörün dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı.

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün 208 milyon 297 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu. Bu ürünü 168 milyon 370 bin dolarla kuru kayısı, 111 milyon 457 bin dolarla Antep fıstığı, 103 milyon 853 bin dolarla kuru incir takip etti.

Kuru meyve mamulleri ihracatında ilk sırada Ege İhracatçı Birlikleri yer aldı. Bu birliğin üyelerince 393 milyon 657 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ikinci sırada bulunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 166 milyon 932 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Etiketler: kuru meyve, ihracat, gelir
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