Medya yatırımları ilk yarı 6.2 milyar TL

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklâm Yatırımları 2020 Yılı İlk 6 Ay Raporu yayımlandı.

Rapora göre; Türkiye’de toplam Medya ve Reklam Yatımları, 7 milyar 867 milyon TL oldu. Bununla birlikte medya yatırımları ise yine bu yılın ilk 6 aylık döneminde, 6 milyar 294 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgı-nının, Türkiye medya ve reklâm yatırımlarının üzerinde de direkt etkisi gözlemlendi. Bu süreçte reklâm verenler öncelikle marka bilinirliğinin korunması için, daha sonra da satış odaklı kampanyalar gerçekleştirdi. Özellikle hayat stili (“lifestyle”) tarzı ürün skalasına sahip olan reklâm verenlerin yeni öncelikleri, evde geçirilen sürelerin artışıyla birlikte yeni müşteri kazanmak oldu. Birçok reklâm veren de evde geçirilen zamanın artmasıyla doğru orantılı şekilde ev içinde daha çok tüketilen mec- ralara yöneldiler.

Dijital muhteva tüketimi arttı

Toplam dijital medya yatırımları bir önceki yılın aynı dönemi ile birebir karşılaştırılamamakla beraber önemli bir büyüme gerçek- leştiği görüldü. Türkiye’deki Medya Yatırımları içerisinde yüzde 55,3 oranında paya sahip dijital medya yatırımları, bu yılın ilk 6 ayında 3 milyar 479 milyon TL seviyesine ulaştı. Pandemi döneminde karantina ve uzaktan çalışma uygu- lamaları sebebiyle evde geçirilen zamanın artması ile bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital içerik tüketimi arttı. Gündem sebebiyle haber muhtevalarının tüketiminde ve buna bağlı olarak haber portalları, gazete ve haber kanal- larının internet sitelerinin ziyaretçi sayılarında artış oldu. Ayrıca Türki- ye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 2,9’luk paya sahip olan yazılı basın medya yatırımları, bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 37,3 oranında azalarak 185 milyon TL oldu. Pandemiden kaynaklı kısıt- lamalar sebebiyle tüketici mecra alışkanlığı sert bir değişim gösterdi; gündem haber portalları ve televizyona evrildi.